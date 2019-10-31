Разведка и СБУ: депутаты назвали сроки принятия новых законов

Новости Украины:В "Слуге народа" назвали сроки принятия законов о разведке и СБУ.

Принятие закона о разведке состоится до нового года, возможно, к этому сроку также парламент успеет принять закон о Службе безопасности Украины. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

"Я буду считать победой, если мы сделаем это до нового года, но это будет трудно. Закон о разведке точно будет к новому году", - отметил Арахамия.

По его словам, принятие законов о разведке и о СБУ являются условиями дорожной карты по интеграции Украины в НАТО.

Напомним, в НАТО ожидают вступления в силу закона о национальной безопасности и реформу Службы безопасности Украины, оказывая помощь во внедрении евроатлантических принципов в Украине.