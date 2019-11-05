КПВВ на админгранице с Крымом временно приостановит пропуск граждан

Новости Украины:КПВВ "Каланчак" с 7 по 15 ноября не будет осуществлять пропуск граждан.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" (админграница с временно оккупированной территорией Крыма) не будет осуществляться пропуск граждан с 7 по 15 ноября, сообщает Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Для проведения представителями "Укрзализныци" строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым, исключения случаев травмирования людей и неудобств при пересечении, руководство регионального филиала "Одесская железная дорога" обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан в КПВВ "Каланчак", - сказано в сообщении.

В связи с этим, в период с 7 по 15 ноября КПВВ "Каланчак" приостанавливает осуществление оформления всех граждан.

Отмечается, что контрольные пункты "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме.