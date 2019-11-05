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День в ООС: боевики продолжают стрелять

День в ООС: боевики продолжают стрелять
18:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала вторника.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщил пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Так, все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; и в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

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Кроме того, отмечается, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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