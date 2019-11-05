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Помпео назвал приоритетные задачи администрации Трампа в Украине

Помпео назвал приоритетные задачи администрации Трампа в Украине
10:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Майкл Помпео заявил о поддержке украинского народа.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что власти США всегда поддерживали Украину. В частности, он отметил, что администрация США была сосредоточена в Украине на борьбе с коррупцией. 

Об этом он заявил в эфире радио KCMO.

По словам Помпео, миссия США, миссия посла США в Украине, миссия Курта Волкера была четкой и заключалась "в создании набора инструментов", которые помогут Владимиру Зеленскому и его команде достичь целей, о которых они заявляли в ходе предвыборной кампании.

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Также Помпео упомянул аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе.

По словам государственного секретаря США, администрация Барака Обамы отказалась предоставит Украине системы вооружения, необходимые для защиты государства. В тоже время Помпео подчеркнул, что Дональд Трамп трижды утверждал предоставление Украине американского оружия, также обеспечивая украинскую сторону технической поддержкой.

Кроме того, Помпео упомянул еще одну миссию Вашингтона - сохранение демократии и свободы в Украине.

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"Мы активно помогали украинскому народу, и мы все вместе в Государственном департаменте были сосредоточены на указаниях президента в отношении того, как мы можем сформировать Украину, ориентированную на Запад, которая сохранит демократию, свободу в Украине и Европе, которая также защищает американцев", - заявил Помпео.

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Украина, США, Крым, Донбасс, Новости Украины, Новости США, Майкл Помпео.
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