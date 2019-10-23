Помпео и Епифаний сделали совместное заявление

Новости Украины:Помпео и Епифаний выразили надежду на дипломатическое урегулирование спровоцированного Россией конфликта на Донбассе.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выразили надежду на дипломатическое урегулирование спровоцированного Россией конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус по итогам встречи Помпео с Епифанием.

"Госсекретарь Помпео поздравил митрополита Епифания с получением им премии Афинагора по правам человека по защите им возможности всех украинцев свободно исповедовать свою религию в соответствии с их верованиями без внешнего вмешательства", - отмечается в сообщении.

Также они выразили обеспокоенность по поводу злоупотреблений оккупантами в отношении свободы вероисповедания в оккупированном Россией Крыму и контролируемых Россией районах Донбасса.

"Они выразили свои надежды на дипломатическое урегулирование спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, который продолжается уже шестой год, подчеркнув необходимость излечения ран войны и укрепления единства", - добавили в пресс-службе Госдепартамента США.