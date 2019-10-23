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Епифаний встретился с Помпео: о чем говорили

Епифаний встретился с Помпео: о чем говорили
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ и госсекретарь США обсудили проблемы свободы вероисповедания на Донбассе и в Крыму.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудили проблемы свободы вероисповедания на оккупированных Россией Донбассе и Крыму.

Об этом предстоятель ПЦУ сообщил в микроблоге Twitter в рамках своего визита в Соединенные Штаты.

"Встретился с госсекретарем США. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них - позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины", - заявил Епифаний.

Вопрос о законе "об особом статусе Донбассе" поднимут на "нормандском саммите"

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в среду встретился с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне. В американском дипведомстве соощили, что беседа прошла в закрытом для прессы режиме.

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США, Донбасс, Оккупированный Крым, Майк Помпео, Епифаний, ПЦУ.
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