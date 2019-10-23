Епифаний встретился с Помпео: о чем говорили

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ и госсекретарь США обсудили проблемы свободы вероисповедания на Донбассе и в Крыму.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудили проблемы свободы вероисповедания на оккупированных Россией Донбассе и Крыму.

Об этом предстоятель ПЦУ сообщил в микроблоге Twitter в рамках своего визита в Соединенные Штаты.

"Встретился с госсекретарем США. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них - позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины", - заявил Епифаний.

Зустрівся з Держсекретарем США @SecPompeo. Обговорили виклики, з якими стикається ПЦУ. Серед них – ганебна ситуація зі свободою віросповідання на окупованому Донбасі і в анексованому Криму. Сподіваюсь, Вашингтон і надалі залишатиметься незламним у підтримці суверенітету України. pic.twitter.com/Kdl4Al7iVp — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) October 23, 2019

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в среду встретился с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне. В американском дипведомстве соощили, что беседа прошла в закрытом для прессы режиме.