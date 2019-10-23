Скачать
Среда, 23.10.2019
Вопрос о законе "об особом статусе Донбассе" поднимут на "нормандском саммите"
Вопрос о законе "об особом статусе Донбассе" поднимут на "нормандском саммите"
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Свитолина осваивает корты в Шэнчжэне (Фото)
Свитолина осваивает корты в Шэнчжэне (Фото)
Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке
Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке

Вопрос о законе "об особом статусе Донбассе" поднимут на "нормандском саммите"

Вопрос о законе "об особом статусе Донбассе" поднимут на "нормандском саммите"
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что будущий закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом, и станет реальностью только после принятия его в Верховной Раде Украины.

"Надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока что это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует до конца этого года, вы знаете. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины", - сказал он в интервью сайту "Сегодня" в Токио.

Зеленский подчеркнул, что "никто предавать Украину не будет, капитуляции не будет, ничего не будет". "И все это понимают. Мало того – большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, который нас, скажем так, всегда поддерживали, и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, они все об этом говорят", - отметил он.

Зеленский назвал предварительные условия для "Нормандского саммита"

Зеленский заявил, что "никто не будет сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье". При этом президент убежден, что без дипломатии, без разговоров, без обсуждения любых условий нельзя решить вопрос с войной на Донбассе.

"Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят люди на высшем уровне, когда говорит четверка в Нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому, как можно знать все условия? Чтобы знать все условия, нужно их обсуждать", - пояснил он.

Главы парламентов Японии приняли Зеленского: что обсуждалось

Говоря о своей встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, Зеленский отметил, что "никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, скажем так, не понимают, как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь", если с 2016 года "нормандский формат" не работал.

"Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск, конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан. Будем работать вместе", - подчеркнул Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
04 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
05 Туманное бабье лето на исходе: прогноз погоды на 23-24 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Беспредельный приказ&quot;: Горбатюка уволили
"Беспредельный приказ": Горбатюка уволили
Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри &quot;Слуги народа&quot;
Арахамия: Все хотят увидеть какой-то раскол внутри "Слуги народа"
&quot;Странный архаизм&quot;: Дубилет о судьбе &quot;Урядового Кур‘єра&quot;
"Странный архаизм": Дубилет о судьбе "Урядового Кур‘єра"
Снова воссоединились: звезды &quot;Клиники&quot; показали совместное фото
Снова воссоединились: звезды "Клиники" показали совместное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь