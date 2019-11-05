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На Львовщине злоумышленники похитили детали боевых самолетов

На Львовщине злоумышленники похитили детали боевых самолетов
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Хищение и попытку продажи комплектующих к боевым МиГам предупредила контрразведка СБУ на Львовщине.

Хищение и реализацию оборудования для военных самолетов МиГ-29 блокировала во Львовской области Служба безопасности Украины.

"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что в одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры", - сообщает пресс-центр СБ Украины во вторник.

Правоохранители задержали фигурантов дела при передаче предпринимателю похищенного военного имущества.

"При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетам МиГ-29, а также деньги, полученные незаконным путем", - рассказали в спецслужбе.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Львовская область, СБУ, Самолеты, хищения.
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