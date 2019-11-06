В Харькове возле спортклуба произошла стрельба

Новости Украины:Из-за стрельбы один человек ранен, 14 доставлены в полицию.

Во вторник вечером возле спортклуба на ул.Валентиновская в Харькове произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранения живота, предплечья и ноги.

"В результате происшествия в больницу с пулевыми ранениями госпитализирован 30-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. Сейчас в Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертизу.

По словам очевидцев возле спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль "Mitsubishi".

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации пользователей соцсетей участниками конфликта были иностранцы. В полиции затруднились подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Все на стадии выяснения", - сказали в отделе коммуникаций. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.