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Перепись населения в Украине пройдет в ноябре-декабре 2020 года

Перепись населения в Украине пройдет в ноябре-декабре 2020 года
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В правительстве окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения.

Кабинет министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины. Она должна состояться в ноябре-декабре в следующем году. Об этом сообщает офис омбудсмена в Facebook.

"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сайт Уполномоченного по правам человека сообщает, что на встрече представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука, сотрудников Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного с представителями Государственной службы статистики Украины обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

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Основные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия - объем сведений о лицах, которые будут собираться во время переписи, и обеспечение надлежащего уровня защиты собранных данных. Также представители секретариата Уполномоченного отмечали необходимость внесения изменений в Закон Украины "О Всеукраинской переписи населения".

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Украина, Население, Ноябрь, Декабрь, 2020 год, Перепись населения в Украине.
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