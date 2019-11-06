На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 155 взрывов

Новости Украины:Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в понедельник, 4 ноября, 125 взрывов в Донецкой области и 30 - на Луганщине.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав одновременно больше взрывов (125), если сравнивать с предыдущими сутками (примерно 115 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), к востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км южнее Донецка) и к югу от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Как отмечается, находясь вблизи Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и способствуя функционированию Донецкой фильтровальной станции, команда СММ выявила около 70 нарушений "тишины", в том числе шесть взрывов неопределенного происхождения, а также примерно 40 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (примерно 30), если сравнивать с предыдущей эпохой (5 взрывов)", - информируют наблюдатели.

Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-западу от н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска) и к западу от н. п. Смелое (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-западу от Луганска).