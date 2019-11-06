Зеленский поручил ликвидировать коррупцию в градостроительстве

Новости Украины:Глава государства выступает за то, чтобы перевести предоставление админуслуг в строительстве в электронный формат.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, соответствующую задачу он поставил перед министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров в Офисе президента.

"Глава государства подчеркнул необходимость перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительным документам и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське, в частности, внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Также, сообщили в пресс-службе, Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров до 31 декабря должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".