Скачать
Среда, 06.11.2019
На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 155 взрывов
На Донбассе ОБСЕ за сутки зафиксировала 155 взрывов
Туск не будет баллотироваться в президенты Польши
Туск не будет баллотироваться в президенты Польши
Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
Космический матч: Челси и Аякс забили 8 голов (Видео)
Борьба со стрессом: лучшие продукты для поднятия настроения
Борьба со стрессом: лучшие продукты для поднятия настроения

Зеленский поручил ликвидировать коррупцию в градостроительстве

Зеленский поручил ликвидировать коррупцию в градостроительстве
04:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Глава государства выступает за то, чтобы перевести предоставление админуслуг в строительстве в электронный формат.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, соответствующую задачу он поставил перед министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров в Офисе президента.

"Глава государства подчеркнул необходимость перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительным документам и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське, в частности, внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Кулеба: Кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Также, сообщили в пресс-службе, Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров до 31 декабря должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коррупция, Градостроительство, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на 6 ноября: у Близнецов завтра напряженный день, а Стрельцам стоит принимать решения здраво
02 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
03 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
04 Зеленский дал МОУ задание по созданию нового правоохранительного органа
05 Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Рецепт дня: праздничный салат &quot;Коралловый риф&quot;
Рецепт дня: праздничный салат "Коралловый риф"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь