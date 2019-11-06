На Донбассе резко уменьшилось количество обстрелов

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Орехово, Хутор Вильный, Луганское.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - подытожили в штабе ООС.