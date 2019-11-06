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В Одесской области школьник совершил самоубийство

В Одесской области школьник совершил самоубийство
09:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины:В Черноморске Одесской области школьник выбросился с 16-го этажа, оставив предсмертную записку.

В городе Черноморске Одесской области школьник совершил самоубийство, выбросившись с 16-го этажа.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, тело 11-классника обнаружено около 18.00 возле одного из многоэтажных домов. В его личных вещах обнаружена предсмертная записка.

"Установлено, что погибший выпрыгнул с балкона 16-го этажа многоквартирного дома. Предварительно, на его теле признаков насилия не обнаружено", - сообщили в главке.

По месту жительства и учебы юноша характеризуется положительно, воспитывался в благополучной семье. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины, которые привели к данному событию, и решается вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, в столичной психиатрической больнице имени Павлова трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна, чтобы сбежать. 

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Одесская область, Самоубийство, Происшествие, Черноморск.
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