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Кличко уволил лидера "ВВ" с должности советника

Кличко уволил лидера "ВВ" с должности советника
11:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кроме Скрипки, Виталий Кличко уволил еще пятерых своих советников.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил шесть советников, которые работали на общественных началах, в числе которых лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября.

В частности, столичный мэр уволил лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку, который занимал должность советника по вопросам культуры с августа 2014 года, и режиссера и куратора проекта Art United Us Гео Лероса, который работал советником по вопросам воплощения культурных арт-проектов.

Также был уволен советник по вопросам предупреждения и выявления коррупции блогер и бизнесмен Карл Волох, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевсовета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник и советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

Советник Кличко о проверках в КГГА: Комиссия правительства закончила проверку с нарушением закона

Окружной админсуд Киева отложил подготовительное заседание по иску Виталия Кличко к Кабинету министров Украины и Премьер-министру Алексею Гончаруку на 14 ноября.

Кличко просит суд признать противоправными действия КМУ о внесении Президенту Украины представления от 4 сентября о его освобождении от должности председателя Киевской городской государственной администрации в связи с истечением срока полномочий главы государства.

В то же время Кличко просит ОАСК отменить предложение Премьер-министра, датированное 4 сентября, об освобождении истца от должности председателя КГГА.

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Виталий Кличко, Киев, Советник, Увольнение, Мэр столицы.
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