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Советник Кличко о проверках в КГГА: Комиссия правительства закончила проверку с нарушением закона

Советник Кличко о проверках в КГГА: Комиссия правительства закончила проверку с нарушением закона
22:04 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:У Кличко заявили, что правительство завершило проверку КГГА с нарушениями.

Комиссия Кабинета министров, которая проводила проверку исполнительной дисциплины в КГГА завершила работу с нарушением закона.

Об этом говорится в заявлении советника мэра Киева Владимира Бондаренко в Facebook

"Комиссия правительства, проверявшая исполнительную дисциплину в КГГА, наконец закончила работу. К большому сожалению - с нарушением закона. В 19:30 1 ноября хотела предоставить на ознакомление вывод из 880 страниц и хотела бы получить подписи. Аврал и турборежим? Скорее - обычная практика. Практика вне закона. Т.к. должны были дать возможность ознакомиться с талмудом в рабочее время и до 1 ноября", - заявил Бондаренко.

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Советник Кличко отметил, что в КГГА предоставили все документы, за которыми обратились в рамках проверки и ознакомятся с выводами в первый рабочий день - 4 ноября.

Правительственная проверка касается исполнительской дисциплины КГГА - организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами президента, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров и поручениями премьер-министра.

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Кабмин, КГГА, Владимир Бондаренко.
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