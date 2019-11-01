Шевченко назначили замглавы Госпродпотребслужбы

Новости Украины:Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа ушел с должности по собственному желанию.

Кабинет министров Украины назначил бывшую заместительницу главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольгу Шевченко временно исполняющей обязанности главы ведомства.

Об этом сказано в распоряжении Кабинета министров №1002-р от 23 октября.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на заместителя главы указанной службы Шевченко Ольгу Петровну", - сказано в сообщении.

23 октября глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа ушел с должности по собственному желанию, в связи с чем будет объявлен открытый конкурс на эту должность.

Распоряжением от 23 октября этого года Кабмин уволил с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрей Жука.