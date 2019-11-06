Скачать
Среда, 06.11.2019
Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
Бюджет-2020: Кабмин планирует увеличить доходы на 86 млрд грн
Бюджет-2020: Кабмин планирует увеличить доходы на 86 млрд грн
"Пытается всем понравится": Леоненко раскритиковал Вацко
"Пытается всем понравится": Леоненко раскритиковал Вацко
"Можем гордиться": Сенцов высказался об украинской киноленте "Домой"
"Можем гордиться": Сенцов высказался об украинской киноленте "Домой"

В Тернополе у мужчины украли сумку с миллионом гривен

В Тернополе у мужчины украли сумку с миллионом гривен
13:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Тернополе трое неизвестных мужчин в масках похитили у местного жителя более 1 млн грн.

Правоохранители Тернополя разыскивают трех неизвестных, которые напали в подъезде дома на мужчину, и, угрожая расправой, отобрали у него сумку с документами и крупной суммой денег.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ограбление произошло вчера 5 ноября в подъезде дома. Неизвестные встретили жителя Тернополя в подъезде, силой отобрали у него сумку с деньгами и документами.

Пострадавший сразу вызвал полицию. По его словам, нападавших было трое. Все одеты в темную спортивную одежду, лица были закрыты масками. На вид грабителям 20-25 лет. По предварительным данным, нападавшие сели в автомобиль марки Opel польской регистрации и скрылись.

На территории Тернопольской области ввели оперативный план "Перехват", по тревоге поднят весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении.

В Киеве задержали мужчину ограбившего женщину в Гидропарке

Согласно информации местных СМИ, жертвой грабителей стал валютчик, а в украденной сумке было около миллиона гривен.

Напомним, в Одесской области неизвестные ограбили предпринимателей из Полтавы, украли 12 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернополь, Полиция, Кража, Деньги, Ограбление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на 6 ноября: у Близнецов завтра напряженный день, а Стрельцам стоит принимать решения здраво
02 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
03 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
04 Гороскоп на сегодня: Львов выручит чувство юмора, Козерогам пригодится опыт
05 Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине объявили штормовое предупреждение: где резко ухудшиться погода
В Украине объявили штормовое предупреждение
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
Где в Киеве самый грязный воздух: названы улицы
Где в Киеве самый грязный воздух: названы улицы
В тяжелом состоянии: любимая всеми французская актриса оказалась в больнице
Любимая всеми французская актриса оказалась в больнице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь