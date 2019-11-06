В Тернополе у мужчины украли сумку с миллионом гривен

Новости Украины:В Тернополе трое неизвестных мужчин в масках похитили у местного жителя более 1 млн грн.

Правоохранители Тернополя разыскивают трех неизвестных, которые напали в подъезде дома на мужчину, и, угрожая расправой, отобрали у него сумку с документами и крупной суммой денег.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ограбление произошло вчера 5 ноября в подъезде дома. Неизвестные встретили жителя Тернополя в подъезде, силой отобрали у него сумку с деньгами и документами.

Пострадавший сразу вызвал полицию. По его словам, нападавших было трое. Все одеты в темную спортивную одежду, лица были закрыты масками. На вид грабителям 20-25 лет. По предварительным данным, нападавшие сели в автомобиль марки Opel польской регистрации и скрылись.

На территории Тернопольской области ввели оперативный план "Перехват", по тревоге поднят весь личный состав полиции. Оперативники устанавливают местонахождение подозреваемых в ограблении.

Согласно информации местных СМИ, жертвой грабителей стал валютчик, а в украденной сумке было около миллиона гривен.

Напомним, в Одесской области неизвестные ограбили предпринимателей из Полтавы, украли 12 млн грн.