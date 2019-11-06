Новости Украины:Ребенка с ожогами второй и третей степеней доставили в Новомосковскую центральную городскую больницу.

Двухлетний мальчик пострадал во время пожара в Днепропетровской области.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в 12.32 в службу спасения "101" поступила информация о пожаре в частном жилом доме в городе Новомосковск.

Спасатели установили, что возгорание возникло внутри дома. "Огнем повреждены крыша, стены и домашнее имущество на площади 60 кв. м. Пожар локализован в 13.00 и ликвидирован в 13.41", - сказано в сообщении.

Во время пожара пострадал мальчик 2017 года рождения. "Сотрудниками скорой медицинской помощи до прибытия пожарно-спасательного подразделения, ребенок с ожогами 2-3-й степеней лица, головы, шеи и спины направлен в Новомосковскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.