В Ровно в ресторане произошел масштабный пожар

Новости Украины:В Ровно спасатели ликвидировали пожар в ресторане, жертв и пострадавших нет.

В ночь на вторник, 5 ноября, в центральном парке имени Т. Шевченко в Ровно загорелся ресторан LION.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в области, сообщение о пожаре поступило в 02:35.

"На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС", — говорится в сообщении.

На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.

Площадь пожара ориентировочно 100 м.кв. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован. Причину возникновения пожара не называют.

Напомним, на прошлой неделе в одном из домов села Лишня в Киевской области взрыв разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.

Также сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на крыше шестиэтажного жилого дома на улице Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.