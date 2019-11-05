В Ровно в ресторане произошел масштабный пожар

В ночь на вторник, 5 ноября, в центральном парке имени Т. Шевченко в Ровно загорелся ресторан LION.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в области, сообщение о пожаре поступило в 02:35.
"На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС", — говорится в сообщении.
На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.
Площадь пожара ориентировочно 100 м.кв. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован. Причину возникновения пожара не называют.
Напомним, на прошлой неделе в одном из домов села Лишня в Киевской области взрыв разрушил часть здания. Из-за взрыва пострадал пенсионер, живший в доме.
Также сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на крыше шестиэтажного жилого дома на улице Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.