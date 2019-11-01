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В Киеве масштабный пожар: дым виден за несколько километров

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В Киеве масштабный пожар: дым виден за несколько километров
11:09 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Киеве произошел пожар в частном одноэтажном доме, дым поднялся на высоту более километр.

В Печерском районе Киева утром произошел пожар – загорелся частный дом. Дым от пожара поднялся на высоту более километра и виден за несколько районов от места возгорания.

Как сообщили спасатели, возгорание произошло в возле частного дома в переулке Ольшанском, 20. Прибывшие на место спасатели эвакуировали от очага возгорания два автомобиля. Им удалось не допустить распространения огня на дом. Погибших и пострадавших нет. Тушения пожара продолжается.

"По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкание в электропроводке, но истинную причину установят эксперты", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Издание "Информатор" сообщает, что информация о пожаре поступила на линию "101" поступил около 08:35. Спасатели эвакуируют автомобили из соседних домов. Как выяснилось, горит крыша дома на площади 50 квадратных метров.

Пользователи соцсетей публикуют фото с огромным столбом дыма. Думали, что горит строящийся небоскреб.

Известно, что это уже второй крупный пожар в Киеве с начала суток. Ночью спасатели тушили пожар на крыше шестиэтажного жилого дома в Шевченковском районе.

Кроме того, ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Стоит учесть, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Пожар, Пожарные, ГСЧС, Происшествия.
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