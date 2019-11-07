Кличко назвал сроки запуска метро на Виноградарь

Новости Украины:За последние четыре года модернизировано 135 вагонов метро и реконструированы станции «Левобережная» и «Святошино».

Власти Киева поставили перед собой задачу в течение 2 лет ввести в эксплуатацию две новые станции метро на Виноградарь - «Мостицкая» и «Проспект Правды». Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, поздравляя коллектив метрополитена с 59-й годовщиной основания предприятия, сообщает пресс-служба мэра.

«Я был там вчера и проверял, как идет строительство. Столичный метрополитен должен и дальше развиваться, должны строиться новые станции. И метро на Виноградарь ждут многие киевляне, которые живут на жилом массиве», - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что в этом году завершился капитальный ремонт станции «Святошино», которая теперь имеет удобные входы и лифты для пассажиров с инвалидностью и пассажиров с детьми. "И мы будем продолжать реконструкцию других, старых, станций столичного метро. Потому что они должны выглядеть современно, красиво и быть удобными", - подчеркнул мэр.

По его словам, ежедневно подземка перевозит 1,5 млн пассажиров. "Наша с вами задача сделать так, чтобы каждая поездка для каждого пассажира была комфортной и быстрой", - отметил Кличко, напомнив о решении Киевсовета, одобрившего покупку до 50 новых вагонов метрополитена.

Кличко поблагодарил коллектив предприятия за добросовестный труд и преданность профессии и вручил благодарности городского головы лучшим работникам столичной подземки.

Как известно, 6 ноября 1960 года состоялся запуск первых пяти станций киевского метро «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная» и «Днепр». Сегодня в 17 структурных подразделениях столичного метрополитена работает почти 8 тысяч специалистов. 68% специалистов работают во вредных и особо вредных условиях, 10% - постоянно ночью.

Киевский метрополитен имеет 52 станции, в частности самую глубокую в мире - «Арсенальную», расположенную на глубине 105,5 метра. Ежедневно в подземке пассажиров перевозят 130 поездов (822 вагона).

За последние четыре года модернизировано 135 вагонов метро и реконструированы станции «Левобережная» и «Святошино».

Киевский городской совет утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс". Согласно решению Киевсовета, планируется приобрести для Киевского метрополитена 50 новых вагонов метро на общую сумму до 50 миллионов евро, а также 40 трамвайных вагонов для "Киевпастранса" на сумму 70 млн евро.