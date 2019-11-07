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В Киеве мужчина стрелял по соседям, есть раненый

В Киеве мужчина стрелял по соседям, есть раненый
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:Вечером в среду, 6 ноября, в Киеве конфликт между жильцами многоквартирного дома закончился стрельбой.

В Киеве в жилом доме на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть раненый. Об этом в Facebook сообщила жительница дома, где произошло ЧП, Светлана Панюшкина.

По ее словам, стрельба стала результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи.

По ее словам, нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять. В результате ранение получил один из жильцов.

В пресс-службе киевской полиции подтвердили факт стрельбы, в результате которой 40-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги. Он госпитализирован.

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"Полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Мужчину, который совершил выстрелы задержали", - говорится в сообщении.

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Киев, Полиция, Стрельба, Происшествие.
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