Полиция ищет гражданина России который сбежал из-под стражи

Новости Украины:По факту побега лица из-под стражи руководство полиции Киевской области назначило служебное расследование.

Полиция Киевской области разыскивает 51-летнего гражданина России, который сбежал из-под стражи во время доставки в изолятор временного содержания.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, россиянин, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, сперва задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

Затем для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения в отношении 51-летнего иностранца был составлен протокол задержания лица в соответствии со статьей 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Однако, как заявили в полиции, во время доставки в ИВС иностранец сбежал.

По данным правоохранителей, россиянин был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Полиция обращается ко всем гражданам, которые обладают информацией о разыскиваемом беглеце или знают о его местонахождении, с просьбой позвонить на специальную линию 102.