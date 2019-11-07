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Четверг, 07.11.2019
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В Борисполе полиция разыскивает россиянина, сбежавшего из-под стражи

В Борисполе полиция разыскивает россиянина, сбежавшего из-под стражи
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России.

Полиция Киевской области разыскивает гражданина Российской Федерации, который сбежал из-под стражи во время перевозки в изолятор временного содержания.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина разыскивается российскими правоохранителями за совершения ряда преступлений. Полиция Украины задержала его в аэропорту "Борисполь". Было принято решение доставить злоумышленника в изолятор до принятия судом решения об экстрадиции в страну происхождения, однако во время транспортировки он совершил побег.

В Борисполе полиция разыскивает россиянина, сбежавшего из-под стражи

Полиция сообщает приметы разыскиваемого: 51 год, рост 170 см, худощавый, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая черная борода. Был одет в черный спортивный костюм и коричневую куртку.

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Всех, владеющих информацией о возможном месте пребывания беглеца, просят сообщить об этом на специальную линию 102. Анонимность гарантируется.

 

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Полиция, Россиянин, Борисполь, Розыск.
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