Скачать
Четверг, 07.11.2019
Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства
Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства
В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

В двух городах Украины на вокзалах открыли залы ожидания для военных

В двух городах Украины на вокзалах открыли залы ожидания для военных
11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военных на ж/д вокзалах Винницы и Мариуполя.

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) открыла залы ожидания для военнослужащих (участников Операции объединенных сил) на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Виннице.

Как сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в Facebook в четверг утром, такие помещения уже работают круглосуточно на пяти других вокзалах Украины (Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр). Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.

По данным УЗ, все указанные залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих-участников ООС при наличии у них удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

К новогодним праздникам назначат десятки дополнительных поездов

Для комфорта посетителей есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться гладильной доской с утюгом, микроволновой печью и чайником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Винница, Мариуполь, Вокзалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
04 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
05 Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель
В Киеве взорвался автомобиль, погиб водитель
Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и &quot;шок&quot; Зеленского от завода Малышева
Итоги дня 6 ноября: Глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского
Обострение на Донбассе: за сутки ранено четверо военных
Обострение на Донбассе: ранено четверо военных
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь