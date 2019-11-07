В Житомирской области из-за "минирования" высадили пассажиров

Новости Украины:В Житомирской области с поезда Львов-Киев из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали пассажиров.

Сегодня, 7 ноября, пассажиров поезда Интерсити №744 по маршруту Львов-Киев пришлось эвакуировать среди поля в Житомирской области из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Около 10:00 утра, в управление Львовской железной дороги позвонил аноним и сообщил, что поезд сообщением Львов-Киев заминирован. Пассажиров поезда №744, которые ехали утренним Интерсити в столицу эвакуировали на станции «Обводный», неподалеку Коростеня, что в Житомирской области", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте Житомирской области уже есть информация о проверке поезда из-за сообщения о заминировании. По их данным, с поезда эвакуировали 500 человек.

По состоянию на 11:00 на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского отдела полиции, взрывотехники. Полицейские провели эвакуацию пассажиров и ограничили доступ к потенциально опасной территории. Поезд еще не отправился в Киев.

Напомним, из-за очередного "минирования" в Киеве сегодня закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок".