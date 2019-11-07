Разведка сообщает об активизации поставок боеприпасов террористам со стороны РФ

Новости Украины:В Минобороны заявляют, что Россия увеличила количество поставок боеприпасов и техники через неконтролируемые участки Украинской границы.

Руководство России, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, активизировало логистическое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута со ссылкой на Головное управление разведки.

"В частности, с начала ноября этого года возросла интенсивность завоза автомобильным транспортом с территории РФ, через неконтролируемые участки границы, боеприпасов и военного имущества на базы хранения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Движение автомобильных колонн через населенные пункты временно оккупированной украинской территории осуществляется преимущественно в ночное время, что приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Так, 5 ноября произошло столкновение военного грузовика, который двигался в колонне, с легковым автомобилем", - отметил он.

Как добавил Праута, российское оккупационное командование пытается скрыть информацию об этой и других авариях при транспортировке боеприпасов.