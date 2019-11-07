Киев закрывают для грузовиков: года и как будут ездить фуры

Новости Украины:Ограничения будут действовать с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

С 7 ноября в Киеве ограничат въезд для грузовых транспортных средств с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города в часы пик. Об этом говорится на сайте КГГА.

По сообщению столичных властей, с четверга, с 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера, въезд "тяжеловесам" будет закрыт. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах в столицу.

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"Речь идет о том, что в часы пик - вечер и утро, - мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - рассказал начальник Управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля.

Как ожидается, это также позволит избежать пробок, повысить пропускную способность улиц и улучшить и экологическую ситуацию в городе.

Сейчас проводится информирование водителей грузовиков, а также учреждений и организаций, регулирующих транспортные вопросы.

По данным советника главы КГГА Максима Бахматова, ежедневно в столицу въезжает до 50 тыс. грузовых транспортных средств.

Во время, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:

просп. Бажана;

Южный мостовой переход через р. Днепр;

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Площадь Одесская,

Большая кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Городская;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченский;

ул. Братиславская;

просп. Броварской.

Напомним, с 5 ноября пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко закрывают на ремонт . Ожидается, что проход для пешеходов откроют после завершения первой части работ уже до конца 2019 года. Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года.