Почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва в харьковском метро

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании трех станций метрополитена - "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" - эвакуировали 830 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что специалисты обследовали более 6 тыс. кв. м внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сегодня около 9:30 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" харьковского метрополитена. На места прибыли следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в области.