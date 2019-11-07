Почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва в харьковском метро

Новости Украины:Сотрудники полиции обследовали три станции метро, однако взрывных веществ не обнаружили.

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании трех станций метрополитена - "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" - эвакуировали 830 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что специалисты обследовали более 6 тыс. кв. м внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сегодня около 9:30 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" харьковского метрополитена. На места прибыли следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в области.