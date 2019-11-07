Массовая драка в Киеве: полиция задержала 11 человек

Новости Украины:В Киеве полиция задержала и доставила в Соломенское управления 11 человек в связи с дракой возле общежития на улице Полевая.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о драке поступило в полицию сегодня около 11:00.

”По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции. На месте происшествия полицейские установили: в общежитии представители исполнительной службы на основании решения суда проводили исполнительные действия. Согласно договору, к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию немедленно вмешались правоохранители и пресекли противоправные действия”, - говорится в сообщении.

После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка. Информация о пострадавших уточняется.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают следить за порядком на месте происшествия и призывают все стороны конфликта решать спорные вопросы только в рамках правового поля.

Как сообщалось, сегодня, 7 ноября, депутаты Киевсовета на заседании заявили о принудительном выселении людей из общежития на ул. Полевой.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что общежитие является частной собственностью компании-застройщика, и в нем живут ее сотрудники. Он напомнил, что эта ситуация продолжается уже несколько лет.

По словам Поворозника, людям было предложено переселиться в другое общежитие на ул. Туполева. По этому поводу неоднократно проводились встречи с жителями на уровне депутатского корпуса.

«Дом на Полевой непригоден для проживания. К нему нельзя запустить тепло - есть проблемы с отоплением, и, в частности, с электричеством. И буквально сегодня: уже есть решение суда, которое позволило исполнительной службе по заказу частного предприятия, которое владеет этой собственностью, переселить людей из переулка Полевого на ул. Туполева», - заявил Поворозник.