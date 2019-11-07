Работники СИЗО не разрешают фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" получить лекарства

Новости Украины:Задержанного подозревают в террористической деятельности.

Фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту "Крымской солидарности" Рустему Шейхалиеву не разрешили передать лекарства.

Об этом в комментарии "Крымской солидарности" сказала его адвокат Эмине Авамилева, которая вчера посетила крымского татарина в СИЗО в оккупированном Симферополе.

"Вчера было посещение, связанное с подписанием доверенностей. Зашли вместе с нотариусом. Настроение у Шейхалиева вполне адекватное нынешнему состоянию, держится нормально, выглядит удовлетворительно... Мой подзащитный на состояние здоровья не жаловался. Но ему не разрешили занести в СИЗО лекарства после следственных действий. Даже Коран не передают ни Шейхалиеву, ни Омерову Энверу (фигурант белогорской группы "дела Хизб ут-Тахрир" - ред), несмотря на то, что на издании есть печать муфтията”, - отметила адвокат.

27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского ”суда” об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября.