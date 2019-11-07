Скачать
Четверг, 07.11.2019
Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства
Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства
В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

Денисова заявила о массовом переселении граждан России в оккупированный Крым

Денисова заявила о массовом переселении граждан России в оккупированный Крым
10:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По ее данным, в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что во временно оккупированный Крым с 2014 года Россия переселили более 140 тыс. своих граждан.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, об этом она заявила во время подиумной дискуссии в Берлине.

Денисова сообщила участникам дискуссии "Оккупированный Крым: ситуация с места", что Россия замещает население в оккупированном Крыму своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину.

"Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тыс. российских граждан", - заявила Денисова.

МИД инициирует рассмотрение резолюции о милитаризации Крыма

По ее данным, в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе летом этого года во время последней кампании было призвано менее 3 тыс. 300 мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании.

"115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениями. В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, освобождены от отбывания наказания условно, находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушено их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства", - подчеркнула Денисова.

Посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма

По ее словам, для России "нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений Морского трибунала". Денисова сообщила, что Россия не выполняет резолюции ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

"Выразили уверенность, что благодаря международному давлению и усилению санкций можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украина - территории", - написала Денисова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, ООН, Людмила Денисова, Оккупированный полуостров, Переселение граждан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
04 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
05 Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель
В Киеве взорвался автомобиль, погиб водитель
Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и &quot;шок&quot; Зеленского от завода Малышева
Итоги дня 6 ноября: Глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского
Обострение на Донбассе: за сутки ранено четверо военных
Обострение на Донбассе: ранено четверо военных
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь