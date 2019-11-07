Денисова заявила о массовом переселении граждан России в оккупированный Крым

Новости Украины:По ее данным, в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что во временно оккупированный Крым с 2014 года Россия переселили более 140 тыс. своих граждан.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, об этом она заявила во время подиумной дискуссии в Берлине.

Денисова сообщила участникам дискуссии "Оккупированный Крым: ситуация с места", что Россия замещает население в оккупированном Крыму своими гражданами, ведь после оккупации часть граждан Украины переехала жить на материковую Украину.

"Под разными мотивами за время оккупации переселено более 140 тыс. российских граждан", - заявила Денисова.

По ее данным, в Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды вооруженных сил РФ, составляет не менее 18 тыс. человек. В том числе летом этого года во время последней кампании было призвано менее 3 тыс. 300 мужчин, что стало наибольшим количеством в одной кампании.

"115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированным обвинениями. В частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма, а 15 человек, освобождены от отбывания наказания условно, находятся по месту жительства на территории Крымского полуострова. Они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушено их право на свободу передвижения и свободный выбор места жительства", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, для России "нет международного права, международного гуманитарного права, нет решений Морского трибунала". Денисова сообщила, что Россия не выполняет резолюции ООН и нарушает четвертую Женевскую конвенцию.

"Выразили уверенность, что благодаря международному давлению и усилению санкций можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украина - территории", - написала Денисова.