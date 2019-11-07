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МИД инициирует рассмотрение резолюции о милитаризации Крыма

МИД инициирует рассмотрение резолюции о милитаризации Крыма
09:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В резолюции содержится призыв к РФ прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины намерены добиться до конца года принятия Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций обновленного проекта резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил в Twitter.

"В ООН вместе с послом Владимиром Ельченко начали консультации относительно проекта резолюции ГА ООН против милитаризации РФ оккупированного Крыма. Планируем обеспечить его принятие до конца этого года", - заявил Божок.

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Украина намерена внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Официальный Киев хочет добиться от РФ вывода всех её вооруженных сил из Крыма и прекратить его временную оккупацию.

\18 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались - 72.

В документе содержится настоятельный призыв к России вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

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Все по теме:

Крым, ООН, Черное море, Генеральная ассамблея ООН, Владимир Ельченко, Егор Божок.
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