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Посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма

Посольство призвало NYT исправить опубликованную карту Украины без Крыма
09:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма.

Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде", сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США в Facebook.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" (https://nyti.ms/32iUxsp)", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

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"Правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", - резюмировали в дипведомстве.

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Крым, The New York Times, Украинское посольство, Карта Крыма.
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