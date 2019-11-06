Военное преступление: более 19 тысяч крымчан были призваны в ряды ВС РФ

Новости Украины:Оккупанты призвали в армию РФ уже 19 тысяч крымчан.

В Крыму продолжается десятая призывная кампания, и на начало ноября более 19 тысяч крымчан были призваны в ряды ВС РФ.

Об этом заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов во время круглого стола "Российское военное присутствие в Украине и его влияние на ситуацию с правами человека".

"Крым, согласно докладу прокурора Международного уголовного суда, - оккупированная территория, и все действия российских властей на оккупированной территории подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть они рассматриваются с точки зрения Женевской конвенции и Римского статута. И именно российские военные виноваты в том, что в Крыму проводится незаконный призыв. Сейчас проходит уже десятая призывная кампания в Крыму, и на начало ноября более 19 тысяч жителей Крыма были призваны в ряды ВС РФ. Это делается военкоматами, которые подчинены Министерству обороны РФ, Генштабу ВС РФ, то есть это военное преступление", - заявил Седов.

Он также напомнил, что российские военные принимают активное участие в пропаганде ВС РФ среди детей. В частности, почти каждую неделю проходят акции в виде "парадов", выставок военной техники. Кроме того, под руководством военных создаются детские лагеря, где дети, начиная с младших классов, получают навыки обращения с оружием.