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Подросток устроил стрельбу в харьковском супермаркете

Подросток устроил стрельбу в харьковском супермаркете
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В одном из супермаркетов Харькова 14-летний подросток ранил из пистолета двух посетителей.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 6 ноября в 18:35 к правоохранителям поступила информация о конфликте между гражданами.

Установлено, что в одном из супермаркетов Основянского района во время ссоры 14-летний подросток осуществил выстрелы в сторону посетителей из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет.

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

"Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - говорится в сообщении.

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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Харьков, Полиция, стрельба в Харькове, Полиция Харькова.
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