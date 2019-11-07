Подросток устроил стрельбу в харьковском супермаркете

Новости Украины:В одном из супермаркетов Харькова 14-летний подросток ранил из пистолета двух посетителей.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 6 ноября в 18:35 к правоохранителям поступила информация о конфликте между гражданами.

Установлено, что в одном из супермаркетов Основянского района во время ссоры 14-летний подросток осуществил выстрелы в сторону посетителей из предмета, внешне похожего на пневматический пистолет.

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

"Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование. Личность несовершеннолетнего установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - говорится в сообщении.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.