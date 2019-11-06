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Стрельба в Харькове: в полиции рассказали подробности

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Стрельба в Харькове: в полиции рассказали подробности
07:33 Сегодня Телеграф Фото: hk.npu.gov.u

Новости Украины:В Харькове произошла стрельба, в результате один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу.

Харьковская полиция обнародовала видео стрельбы в городе, которая произошла вечером во вторник, 5 ноября, по улице Валентиновская. Об этом передает  пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

На видео видно место стрельбы - парковка, и слышно несколько выстрелов. По данным полиции, в результате перестрелки в больницу с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги госпитализировали 30-летнего мужчину. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"Сейчас в Московский отдел полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отметили в полиции.

Очевидцы рассказали, что перестрелка стала следствием конфликта возле спортивного клуба. В результате происшествия был поврежден автомобиль Mitsubishi. Полиция квалифицировала случай как за покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК).

В Харькове возле спортклуба произошла стрельба

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла стрельба. По словам очевидцев, до того, как начались разборки, в супермаркете заметили четырех подозрительных мужчин в черной одежде. Предполагают, что именно между ними произошел конфликт, который впоследствии перерос в стрельбу. В ней погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Один из ее участников, который скрылся с места на автомобиле, впоследствии подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки полиции

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Харьков, Полиция, Жертвы, Стрельба, стрельба в Харькове.
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