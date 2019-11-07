Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам ситуацию на участках разведения войск

Новости Украины:Глава ВСУ Руслан Хомчак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообщались с временным поверенным по делам США в Украине Уильямом Тейлором и послом Франции Этьеном де Понсену.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения на линии разграничения в зоне ООС.

"Здесь (в Золотом-4 –прим. ред.) мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведения сил в районе Золотого-4 – прим. ред.) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал они в ходе общения с послами в четверг в Золотом, куда те прибыли в сопровождении помощника президента Украины Андрея Ермака, министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Хомчак отметил, что "немного дальше иногда бывают нарушения в районе хутора Вильный, но на участке разведения нет". По его словам, сейчас уже происходит и разминирование территории.

При этом министр Аваков также указал, что есть такие участки на линии разграничения, где такое разведение невозможно, как Марьинка, Широкино.

"Мы в Донецке готовы разводить. Они выходят из Донецка и мы тогда…", - сказал на это Хомчак, его поддержал Аваков, и все участники беседы заулыбались.