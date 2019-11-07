В зоне ООС боевики ранили украинского военного

Новости Украины:Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на востоке Украины с начала суток в четверг.

С начала четверга, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр Министрества обороны Украины.

"По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

По данным Минобороны, с начала текущих суток по состоянию на 12.30 боевики осуществили два обстрела, по одному на донецком и луганском направлениях. Оба начались около пяти часов утра.

Так, из пулеметов крупного калибра и ручных гранатометов под вражеский обстрел попали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское, что на луганском направлении. Еще одно нарушение тишины произошло вблизи Водяного на донецком направлении, там оккупанты обстреливали украинских военных из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

При этом под огонь не попали участки разведения сил и средств, условием для которого является соблюдение на них режима тишины в течение 7 дней.

Напомним, за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военные.