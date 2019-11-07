Аваков: Надеюсь, что при следующем разведении сил "освободят Донецк"

Новости Украины:Арсен Аваков прокомментировал ближайшее разведение сил на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе "освободят Донецк" и процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации.

"Я надеюсь, что мир будет окончательным на всей территории страны. Надеюсь, что при следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе Украины и Российской Федерации", - сказал он журналистам в четверг в Золотом Луганской области.

Ранее Аваков анонсировал разведение сил в районе Богдановки.

Кроме того, сегодня глава ВСУ Руслан Хомчак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообщались с временным поверенным по делам США в Украине Уильямом Тейлором и послом Франции Этьеном де Понсену.