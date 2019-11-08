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В Одессе на остановке "забыли" бутылку с опасным веществом

В Одессе на остановке "забыли" бутылку с опасным веществом
00:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Одессе на трамвайной остановке неизвестный оставил бутылку с ртутью.

Одесские правоохранители проводят проверку по факту обнаружения в общественном месте бутылки с ртутью, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

"О подозрительном пакете в полицию сообщили прохожие. Для проверки на место происшествия были направлены специалисты взрывотехнического управления и работники ГСЧС. В ходе осмотра выяснилось, что в пакете находится бутылка с веществом, которое, по выводам спасателей, является ртутью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бутылку нашли недалеко от остановки общественного транспорта на ул.Маловского.

Почти тысячу человек пришлось эвакуировать из-за угрозы взрыва в харьковском метро

Сейчас сведения по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых опасное вещество оказалось в общественном месте, и лицо, которое к этому причастно.

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Одесса, Ртуть, ГСЧС, Нацполиция.
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