Обострение на Донбассе: погиб военный, четверо ранены

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов. Также 10 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщалось ранее, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре украинских защитника получили ранения.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.