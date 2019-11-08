"Киевский метрополитен" восстановил работу e-билета

Новости Украины:Ранее в "Киевском метрополитене" сообщили, что возникли некоторые проблемы в работе е-билета и пассажирам предлагалось воспользоваться обычными.

"Киевский метрополитен" заявляет, что оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета.

Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщает в Facebook.

"Уважаемые пассажиры! Оператор КП "ГИВЦ" восстановил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Около 8 часов утра в метрополитене предупреждали, что система е-билета временно не работает, и предлагали пассажирам воспользоваться альтернативным видом оплаты проезда.

Как сообщалось ранее, столичные станции метро "Золотые ворота", "Академгородок" и "Красный хутор" работают в обычном режиме после проверки сообщения о минировании.