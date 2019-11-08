Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
"Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
"Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день

В Харьковской области задержали группу "черных лесорубов"

В Харьковской области задержали группу "черных лесорубов"
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Прокуратура

Новости Украины:В Харьковской области задержали группу лиц во время масштабной вырубки леса.

Сотрудники СБУ совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры задержали во время масштабной вырубки леса группу "черных лесорубов".

"Пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова, в течение 2019 осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области. Группа имела профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили)... и осуществляла вырубку только ценных пород деревьев дубов и ясеней", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, незаконно вырубленная древесина реализовывалась на территории Харькова. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму более 5 млн.грн.

По информации пресс-центра СБУ, группа, в частности, вырубала лесополосы вдоль магистральных путей, предназначенные для защиты транспортных коммуникаций от эрозии железнодорожных насыпей.

Искал грибы,а нашел гранатометы: в лесу на Днепропетровщине найден схрон с оружием

Участники группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Во время задержания двое участников группы пытались скрыться, но безуспешно.

Во время обыска по месту жительства у одного из фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета и гранату.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по факту незаконной вырубки деревьев, их незаконной перевозки, хранения и сбыта, которые повлекли тяжкие последствия (ч.4 ст.246 УК Украины) и незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Лес, Вырубка леса, Лесорубы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
04 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант
В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
США призвали Россию освободить всех украинских политзаключенных
США призвали РФ освободить всех украинских узников
Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь