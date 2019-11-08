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Чиновницу НБУ задержали на крупной взятке

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Чиновницу НБУ задержали на крупной взятке
10:54 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В прокуратуре Киева заявили о задержании еще одного сотрудника Нацбанка - главного юрисконсульта – на получении взятки в размере 15000 долл.

Правоохранители задержали еще одно должностное лицо Национального банка на получении 15 тысяч долларов США за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"В четверг, 7 ноября задержана главный юрисконсульт Национального банка Украины и посредник при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

По данным расследования, работница НБУ через посредника обратилась к директору общества по обмену валюты с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Сотрудница НБУ потребовала от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тысяч долларов США.

Женщину а также посредника задержали во время передачи 15 тыс. долларов США.

Когда стало известно, что у директора обменного общества есть проблемы с получением бессрочной лицензии, сотрудница Нацбанка сама предложила свою помощь в решении этого вопроса. Первая встреча состоялась 6 ноября, а уже сегодня - передача половины суммы. Вторую часть оговоренной суммы предприниматель должен был передать после получения лицензии.

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Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК.

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НБУ, Киев, Полиция, Взятка, Коррупция.
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