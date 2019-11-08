Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение сил в Петровском перенесли
Разведение сил в Петровском перенесли
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)
Появился трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (Видео)

Основатель Alibaba советует Украине развивать частный сектор

Основатель Alibaba советует Украине развивать частный сектор
12:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Джек Ма поддерживает высказывания президента, касательно инвестиций в людей.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса.

Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.

"Мой совет стране, людям — развивайте частный сектор, доверяйте предпринимателям", — сказал он.

Также Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.

Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года

"Мне было очень приятно, что президент (Зеленский – ред) сказал, что нужно инвестировать в людей, инвестировать в малые и средние бизнесы. Инвестируйте в молодежь, инвестируйте в малый бизнес. Это – ключ к развитию", - сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом. Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Джек Ма, Alibaba, Киевский экономический форум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
04 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
05 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Мировой долг достиг рекордного показателя
Мировой долг достиг рекордного показателя
&quot;Температурные качели&quot; и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Туман и дожди: синоптики дали прогноз на выходные
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь