Основатель Alibaba советует Украине развивать частный сектор

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса.
Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.
"Мой совет стране, людям — развивайте частный сектор, доверяйте предпринимателям", — сказал он.
Также Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.
"Мне было очень приятно, что президент (Зеленский – ред) сказал, что нужно инвестировать в людей, инвестировать в малые и средние бизнесы. Инвестируйте в молодежь, инвестируйте в малый бизнес. Это – ключ к развитию", - сказал он.
Как сообщалось ранее, президент Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом. Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.