Основатель Alibaba советует Украине развивать частный сектор

Новости Украины:Джек Ма поддерживает высказывания президента, касательно инвестиций в людей.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса.

Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.

"Мой совет стране, людям — развивайте частный сектор, доверяйте предпринимателям", — сказал он.

Также Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.

"Мне было очень приятно, что президент (Зеленский – ред) сказал, что нужно инвестировать в людей, инвестировать в малые и средние бизнесы. Инвестируйте в молодежь, инвестируйте в малый бизнес. Это – ключ к развитию", - сказал он.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом. Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.