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В Луцке в многоэтажном доме произошел взрыв

В Луцке в многоэтажном доме произошел взрыв
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Луцке.

Полиция Волынской области выясняет обстоятельства бытового взрыва в квартире многоэтажного дома в Луцке, в результате которого пострадал один человек.

"Сегодня утром в 8:23 в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире многоэтажки на проспекте Соборности в Луцке. Полиция выясняет обстоятельства инцидента", - сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Правоохранители предварительно установили, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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"Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг в городе Стрый произошел взрыв гранаты в подъезде одной из жилых многоэтажек, расположенной на улице Сковороды.

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Луцк, Полиция, Взрыв, Происшествие.
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