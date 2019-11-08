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Минобороны: Боевики начали проводить боевую подготовку

Минобороны: Боевики начали проводить боевую подготовку
13:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны также отметили, что оккупанты проводят агитацию местного населения с целью вступления в свои ряды.

Российская Федерация проводит в своих военных соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК боевую подготовку, направленную на повышение их готовности к немедленному применению.

Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

"Параллельно с личным составом интенсифицирована агитационно-пропагандистская работа с доведением ложной и искаженной информации о якобы росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил. Контроль за проведением соответствующих мероприятий осуществляется специальными комиссиями из высших штабов органов военного управления ВС РФ", - отметил он.

Разведение сил в Петровском перенесли

Кроме того, по словам Прауты, личный состав российско-оккупационных войск и резервистов из числа местного населения активно агитируют на подписание новых или перезаключение действующих контрактов с продлением сроков прохождения военной службы.

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Все по теме:

Террористы, Минобороны, РФ, Донбасс, Разведка РФ, ОРДЛО, Максим Праута.
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