СБУ пришла с обысками в офис, который связывают с депутатом от ОПЗЖ

Новости Украины:В СБУ сообщили, что обыски проводятся по делу о хищении госсредств должностными лицами КГГА.

Следственная группа Службы безопасности Украины пришла с обыском в бизнес-центр "Парус" в Киеве в офис, который связывают с народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.

Следственные действия в бизнес-центр пришли проводить около 10 человек.

Охрана бизнес-центра сопротивления не оказывала и пропустила правоохранителей.

На 30-м этаже здания правоохранители зашли в офис, при входе в который на табличке указано "Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение". Журналистов туда не пустили.

Представители СБУ не сообщают подробностей проведения следственных действий, посоветовав журналистам обратиться в пресс-центр СБУ. В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала, что "не располагает информацией" по поводу этих следственных действий.

Позже представители СБУ завели в офис двух пожилых людей, которые, вероятно, являются понятыми. Однако правоохранители и далее ничего не объясняют. Они зашли в офис в бронежилетах, шлемах и с огнестрельным оружием.

Столар является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В свое время был депутатом Киевского городского совета. СМИ связывают Столара с контролем над сферой строительства и недвижимости в столице. Также его имя фигурировало в строительном скандале с "Элита-Центром".

В 2017 году Столар был зафиксирован журналистами на частном самолете из Неаполя с мэром Киева Виталием Кличко. В СМИ вышло расследование об оффшорной чартерной компании и непрозрачных деловых связях с мэром столицы.